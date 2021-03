Ue: la Germania è il Paese più colpito dalle notizie false diffuse dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania era già l'obiettivo principale delle “fake news” dalla Russia quando il progetto online del Seae sulla disinformazione, l'EUvsDisinfo, ha iniziato a funzionare nel 2015. Al riguardo, il Seae non pretende di fornire dati completi, ma analizza tendenze e campagne delle notizie false, più che registrare ogni singolo articolo di tal genere. La questione si è aggravata dopo la visita a Mosca dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Pochi giorni dopo, si legge nel rapporto del Seae, dalla Russia è “iniziata una campagna” di disinformazione contro la Germania. Per esempio, i media di Mosca hanno riferito che la polizia di Berlino ha prelevato con la forza tre bambini di due, quattro e sei anni dall'appartamento di una famiglia russa e li ha consegnati all'Ufficio per l'assistenza alla gioventù. (segue) (Geb)