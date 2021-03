8 marzo: Raggi, con Donne Culture Roma programmazione su genio femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la programmazione di Donne Culture Roma è ispirata al genio femminile e alla sua valorizzazione. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sono tante e tutte affascinanti le protagoniste raccontate dai social delle istituzioni culturali cittadine. Il programma completo è disponibile sul sito culture.roma.it e sui canali social di Culture Roma. È un omaggio alle eroine dell'arte, del cinema, della letteratura, della musica, che in tanti modi hanno contribuito alla nostra storia di conquiste e di emancipazione. Il Teatro di Roma propone la Tosca di Puccini, in una reinterpretazione dell'omonima cantante e attrice romana, mentre il Museo Napoleonico dà voce alle donne della famiglia Bonaparte. La Casa del Cinema manda in scena una carrellata dei ritratti femminili più intensi del grande schermo, mentre Biblioteche di Roma - conclude Raggi - dedica l'8 marzo alle scrittrici del panorama contemporaneo". (Rer)