Covid: a Milano 676 nuovi casi, 485 a Brescia e 309 a Monza

- In Lombardia è Milano la provincia con il maggior numero di nuovi positivi al Covid, con 676 casi, di cui 230 a Milano città. Seguono le provincie di Brescia (+485) e Monza e Brianza con 309 nuovi casi. Aumenti a tre cifre anche per Bergamo (+199) e Como (+152). Aumenti più contenuti per Varese (+85), Cremona (+84), Sondrio (+65), Lecco (+63), Mantova (+62), Pavia (+43) e Lodi (+36). Lo riporta il consueto bollettino della Regione Lombardia (Rem)