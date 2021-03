8 marzo: FI, storia di Lidia Maksymovic esempio per tutte donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla storia di Lidia Maksymovic, sopravvissuta al campo di concentramento di Birkenau, deriva un messaggio fortissimo quanto mai contemporaneo che mette in risalto la forza di volontà propria delle donne e che le aiuterà ad affrontare i cambiamenti in questo secolo di forte discontinuità". Lo detto la senatrice di Forza Italia, Maria Virginia Tiraboschi, in occasione della conferenza "Oltre l'8 marzo", durante la quale è stato presentato il docufilm sulla storia di Lidia Maksymovic, scampata all'orrore del campo di sterminio. La senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama ha affermato: "in questa storia d’amore per la vita c’è tutta la forza delle donne. Da legislatori abbiamo il dovere di creare le condizioni perché gli errori del passato non si ripetano più. Le donne hanno grandi potenzialità e credo che la sfida del Next generation Eu sia una opportunità irripetibile per abbattere tutte le barriere, materiali e immateriali, che allontanano le donne da certe vette". "Dobbiamo incoraggiare i racconti di chi, come Lidia ha vissuto l'Olocausto - ha aggiunto l'ambasciatrice della Polonia in Italia, Anna Maria Anders - perché è un modo concreto per far capire alle nuove generazioni l'incubo e gli orrori vissuti da milioni di persone". Mentre Felicia Falletti dell'Associazione 'La memoria viva' ha invitato a riflettere sulle devastanti conseguenze "dell'odio e sulla tenacia delle donne che hanno sempre la forza di rialzarsi e di guardare avanti". (Rin)