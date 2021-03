Francia: mobilitazione per Giornata internazionale dei diritti delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna migliaia di persone manifestano oggi in diverse città della Francia per denunciare le diseguaglianze e le violenze di cui è vittima ancora oggi il mondo femminile. Secondo gli organizzatori, a Parigi la mobilitazione ha radunato circa 30 mila persone, 1.700 mentre a Rennes, 350 a Strasburgo e 200 a Marsiglia. Per ricordare le disparità esistenti nel mondo del lavoro è stato lanciato un appello a tutte le lavoratrici di Francia affinché smettano di lavorare alle 15:40, l'ora in cui in teoria non ricevono più compenso se paragonati con gli stipendi dei colleghi uomini. Sette sindacati hanno diffuso un comunicato congiunto per "rivalorizzare gli stipendi dei mestieri a maggioranza femminile". (Frp)