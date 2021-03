Cipro-Grecia: incontro tra ministri Esteri, focus su questione cipriota e prossimo Consiglio Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, prima di arrivare a Nicosia ha condotto una visita al Cairo, dove ha incontrato l'omologo egiziano Shameh Shoukry per discutere "sui rapporti caldi e poliedrici" tra Grecia ed Egitto e per rivalutare gli sviluppi del recente forum dell'Amicizia tenutosi ad Atene "e del suo impatto positivo per l'avanzamento della cooperazione e della stabilità regionale". Il ministro degli Esteri greco ha inoltre incontrato nella capitale egiziana il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit. Nel corso della sua visita di oggi in Egitto, il capo della diplomazia di Atene ha avuto inoltre un colloquio telefonico con l'inviato speciale dell'Onu per la Libia Jan Kubis. Lo ha fatto sapere lo stesso Dendias scrivendo sul suo profilo Twitter. (segue) (Gra)