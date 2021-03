Ue: ministro Esteri Portogallo, raggiungere ratifica trattato Mercosur al più presto possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, il Portogallo è “profondamente convinto” di poter giungere “il più rapidamente possibile a un accordo” nell'Unione europea sulla ratifica del trattato di libero commercio tra l'Unione europea e il Mercato comune del Sud (Mercosur). È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri portoghese, Antonio Santos Silva, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Il capo della diplomazia di Lisbona si è poi detto “molto” fiducioso” che l'intesa tra gli Stati membri sulla ratifica dell'accordo con il Mercosur sarà raggiunta “entro la fine della presidenza portoghese” del Consiglio dell'Ue, prevista per il primo luglio. Tuttavia, l'Austria respinge tale conclusione, sostenendo che contraddice gli obiettivi del “Green Deal” dell'Ue e l'accordo di Parigi sul clima, raggiunto sotto l'egida dell'Onu. L'accordo di libero scambio con il Mercosur è “ben equilibrato, porterà numerosi vantaggi economici all'Ue”, ha replicato Santos Silva. La presidenza portoghese del Consiglio dell'Ue vuole, infatti, coniugare commercio e politica per il clima, venendo incontro alle critiche. (segue) (Geb)