Ue: ministro Esteri Portogallo, raggiungere ratifica trattato Mercosur al più presto possibile (2)

- Al riguardo, il ministro degli Esteri portoghese ha aggiunto che Lisbona sta lavorando “intensamente” a protocolli addizionali all'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, “già negoziato al fine di garantire gli standard europei”. In particolare, ha sottolineato Santos Silva, l'intesa “inizia con il rispetto dell'accordo di Parigi sul clima, passa attraverso la deforestazione e termina con gli standard di sicurezza sul lavoro”. In ogni caso, la Commissione europea ha posto “per la prima volta la sostenibilità al centro della politica commerciale dell'Ue”. Intanto, la posizione dell'Austria è stata accolta con favore al Parlamento europeo. In particolare, la presidente della commissione per il Mercato interno, la verde Anna Cavazzini ha sottolineato come, “nella sua forma attuale”, il trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur abbia “cementato una politica commerciale che mette in pericolo le persone, il clima e l'ambiente”. Pertanto, “un protocollo aggiuntivo o una dichiarazione di intenti per proteggere la foresta pluviale non è sufficiente”. (segue) (Geb)