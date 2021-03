Ue: ministro Esteri Portogallo, raggiungere ratifica trattato Mercosur al più presto possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cavazzini ha quindi chiesto che l'accordo venga rinegoziato. Secondo la presidenza di turno portoghese del Consiglio dell'Ue, la ratifica è, invece, una questione di principio per l'Europa. “Perderemmo il rispetto come Ue nella regine e oltre se non ratificassimo quest'anno”, ha avvertito Santos Silva. Per il ministro degli Esteri del Portogallo, “la ratifica è una questione di credibilità politica dell'Ue”. Il capo della diplomazia di Lisbona ha poi rimarcato gli aspetti geopolitici della questione: “Se noi come Ue vogliamo rafforzare le relazioni transatlantiche, ciò non può applicarsi soltanto agli Stati Uniti, ma include anche l'America Latina. (Geb)