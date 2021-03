Imprese: M5s, ora chiarimenti Franco su iniziative Mef dopo sentenza Ue su Banca Tercas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auspichiamo che il ministro dell'Economia Daniele Franco possa fornire al più presto indicazioni su come il dicastero intenda muoversi dopo la sentenza con cui la Corte di giustizia Ue, la scorsa settimana, ha dato torto alla Commissione europea per essersi opposta nel 2015 al salvataggio di Banca Tercas a opera del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio al Senato. "Operazione che, ricordiamolo, all'epoca è stata erroneamente qualificata come aiuto di Stato, producendo a cascata effetti nefasti su altre crisi bancarie: oggi in audizione sul Pnrr, il ministro ha certificato l'importanza di questa sentenza esprimendo l'intenzione di chiarirne tutte le conseguenze in altra sede", spiegano i senatori, aggiungendo che il Movimento "auspica che il ministro possa intervenire sul punto nel più breve tempo possibile: come già fatto nel 2019, abbiamo rilanciato proprio in questi giorni, e depositato a palazzo Madama, una mozione che chiede al governo di attivarsi per valutare tutte le possibilità di risarcimento a beneficio di risparmiatori e banche italiane". In più, i senatori hanno ribadito come "la portata della sentenza sia tale da dover sospendere ogni procedura di cessione del Monte dei Paschi, in attesa di valutare con maggiore oculatezza tutte le opzioni alternative alla cessione stessa, compresa l'opportunità di coinvolgere Mps in un ampio progetto di investimento a capitale pubblico". (Com)