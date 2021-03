8 marzo: Berlusconi, donne del personale sanitario rischiano vita in lotta a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della donna, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto dedicare un pensiero in particolare alle donne del personale sanitario che stanno "rischiando la vita nella lotta contro la pandemia. Per molte di loro, è motivo di angoscia ancora una volta non solo la propria salute, ma il timore di infettare o di lasciare soli i propri cari, i figli, i genitori anziani", ha detto nel corso del webinar del partito su "La forza delle donne al tempo del Covid". (Rin)