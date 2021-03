Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha segnalato che la casa farmaceutica Pfizer consegnerà entro giugno 14 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato in collaborazione con l'impresa biotecnologica tedesca BioNtech. L'accordo, frutto di un incontro in videoconferenza tra il presidente Jair Bolsonaro e il titolare della Pfizer, Albert Bourla, accelera i tempi di consegna del prodotto, in un momento di allarme per la ripresa dei contagi nel paese. Del totale delle 99 milioni di dosi promesse, riferisce il ministero della Salute citato da "Agencia Brasil", la casa farmaceutica si era impegnata a consegnare due milioni di dosi a maggio e sette a giugno, rimandando il restante per il secondo semestre. L'intesa raggiunta oggi, spiega il consigliere speciale del ministero, Airton Soligo, porterà a Brasilia cinque milioni di dosi in più entro la metà dell'anno. (segue) (Brb)