Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (3)

- L'accordo con Pfizer riporta su media locali la cronaca di un primo tentativo di intesa andato a vuoto. A gennaio, la casa farmaceutica segnalava di aver offerto a Brasilia - a metà agosto 2020 - un lotto da 70 milioni di dosi di vaccino, con consegna dicembre dello stesso anno. Pur non svelandone i dettagli, per un accordo di riservatezza firmato dalle parti, Pfizer aveva parlato di diversi tentativi compiuti per chiudere l'affare. L'esecutivo brasiliano ha da parte sua fatto sapere di non accettare alcune delle condizioni poste dall'azienda, una su tutte quella che l'avrebbe sollevata da responsabilità per eventuali effetti collaterali del prodotto. (segue) (Brb)