Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto della Pfizer è ad oggi l'unico ad avere ottenuto la registrazione definitiva da parte dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa). La casa statunitense aveva fatto domanda a inizio dicembre 2020, scartando l'ipotesi di presentare una domanda per uso in emergenza, strada più rapida per arrivare a commercializzare il prodotto nel paese. Una scelta che Pfizer motivava denunciando "dubbi sul processo" dell'iter, e, in particolare, "sulle difficoltà nella guida alla presentazione per l'uso in emergenza. Oltre il vaccino della Pizer, ad oggi in Brasile sono stati approvati solo due vaccini per uso emergenziale. Si tratta del CoronaVac, sviluppato dalla farmaceutica cinese SinoVac e prodotto in Brasile grazie alla partecipazione dall'Istituto Butantan e il vaccino il vaccino sviluppato dalla compagnia anglo-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'univerisità britannica di Oxford, e prodotto in Brasile dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz). (segue) (Brb)