Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (5)

- L'accelerazione della campagna vaccinale è d'altro canto al centro dell'agenda politica del paese, ed è - assieme all'esame di nuove strategia di contrasto alla diffusione del coronavirus - uno dei punti che i governatori di 21 dei 27 stati del Brasile discutono oggi con il ministro della Salute, Eduardo Pazuello. Nella giornata di domenica, i governatori hanno dato vita a un coordinamento per chiedere al governo federale del presidente Jair Bolsonaro di promuovere maggiori restrizioni alle attività e imprimere una spinta alla campagna vaccinale. Un "patto nazionale" coordinato dal governatore di Piaui, Wellington Dias, per chiedere meno dispersione nelle decisioni. "Non serve a nulla che il mio stato faccia e l'altro no", ha detto l'esponente del Partito dei lavoratori (Pt) intervistato da "Globo News". (segue) (Brb)