Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (6)

- "L'obiettivo è arrivare ad aprile avendo vaccinato 50 milioni di persone", ha detto Dias auspicando l'intervento sul "gruppo di maggiore rischio - persone con oltre 60 anni di età, con altre patologie, indigeni, personale della salute -, che rappresenta il 70 per cento dei ricoveri e il 70 per cento delle morti". Si tratta di arrestare il "collasso cui siamo arrivati", ha aggiunto il governatore di Piaui. Nel paese, secondo i dati raccolti dall'associazione dei media locali, 8.220.820 brasiliani hanno ricevuto la prima dose di vaccino (il 3,88 per cento della popolazione globale), e 2.718.147 sono arrivati alla seconda dose. (segue) (Brb)