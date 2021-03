Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori spingono inoltre per varare fino alla prossima domenica una "esperienza" di restrizioni concordate su tutto il territorio. Per Dias è necessario "interrompere la trasmissione a livello nazionale. L'ideale, ovviamente, è che il potere centrale prenda le decisioni, come si fa in altri paesi, come si sta facendo ora negli Stati Uniti, con il presidente Joe Biden". Il braccio di ferro tra gli Stati, molti dei quali chiedono maggiori controlli sulle attività, e il governo federale, da sempre attento a non mortificare l'economia, dura dall'inizio della pandemia e ha vissuto anche momenti di attrito istituzionale. La stessa richiesta oggi sul tavolo, era stata nei giorni scorsi scartata dallo stesso Bolsonaro. Al momento, al patto non aderiscono i governatori di soli cinque stati (Gladson Cameli, dello stato di Acre, Reinaldo Azambuja, Mato Grosso del sud; Marcos Roche, Rondonia; Antonio Denarium, Roraima e Mauro Carlesse, Tocantins). (segue) (Brb)