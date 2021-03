Brasile: covid, governo annuncia accordo con Pfizer per 14 milioni dosi vaccino entro giungno (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni la situazione brasiliana è divenuta motivo di particolare allarme anche per l'Organizzazione mondiale della salute (Oms). "La situazione è molto seria, molto preoccupante. Le misure di salute pubblica che il Brasile dovrebbe adottare dovrebbero essere aggressive, procedendo al tempo stesso alla distribuzione dei vaccini", ha detto nel fine settimana il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus. "Mentre in molti paesi abbiamo visto una tendenza al rallentamento, nelle ultime sei settimane la situazione in Brasile è andata aumentando" ha proseguito Ghebreyesus invitando il paese amazzonico a prendere in considerazione "molto seriamente il problema", anche per le ripercussioni attese nei paesi limitrofi. (segue) (Brb)