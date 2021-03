Libia: Unsmil accoglie con favore seduta parlamento a Sirte per fiducia a governo Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore la convocazione di una sessione formale della Camera dei rappresentanti libica oggi a Sirte per deliberare sul voto di fiducia sulla lista del gabinetto proposta dal premier designato Abdelhamid Dabaiba. In una nota, la Missione si è detta “soddisfatta del numero significativo di membri del parlamento che hanno partecipato alla sessione”. L'Unsmil elogia il presidente del parlamento Aguila Saleh e i membri della Camera dei rappresentanti per aver convocato una sessione riunificata dopo molti anni di divisioni e paralisi. “Questa sessione è un passo importante per soddisfare l'aspirazione di lunga data del popolo libico di riunificare il paese e tutte le istituzioni statali. L'Unsmil riconosce inoltre gli sforzi di tutte le parti interessate che hanno reso possibile questo incontro, in particolare il Comitato militare congiunto 5 + 5, le autorità locali e importanti attori sociali a Sirte, la leadership del Governo di accordo nazionale (Gna), l'Esercito nazionale libico (Lna) e il comitato provvisorio recentemente selezionato autorità esecutiva”, si legge nella nota. “Questa storica sessione del parlamento, e le sue deliberazioni sul voto di fiducia, che mirano a consentire all'autorità esecutiva unificata ad interim di assumere la carica e lavorare con tutte le parti in Libia per affrontare le pressanti esigenze del popolo libico, rappresenta un passo fondamentale nell'unificazione del Paese e nel prepararlo a tenere elezioni nazionali democratiche il 24 dicembre 2021. Non si dovrebbe perdere questa occasione di aprire un nuovo capitolo per la Libia”, afferma Unsmil. (segue) (Lit)