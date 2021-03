Libia: Unsmil accoglie con favore seduta parlamento a Sirte per fiducia a governo Dabaiba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta della Camera dei rappresentanti della Libia è stata aperta oggi nel palazzo Ouagadougou di Sirte dal presidente del parlamento, Aguila Saleh, alla presenza di 132 deputati provenienti dalle tre regioni del Paese: Cirenaica (est), Fezzan (sud) e Tripolitania (ovest). La sessione dovrebbe riprendere domani, 9 marzo, alla presenza di Dabaiba, che dovrà rispondere alle osservazioni poste oggi dai parlamentari. Al momento i deputati si dividono in tre posizioni diverse: la prima è disposta a votare la fiducia subito; la seconda chiede di rinviare il voto fino alla pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite sui casi di presunta corruzione al Foro di dialogo politico libico di Tunisi che coinvolgerebbero il clan di Dabaiba; la terza chiede invece di votare una modifica costituzionale insieme alla fiducia al nuovo governo. La seduta proseguirà fino a domani sera, 9 marzo, quando è previsto il voto di fiducia vero e proprio. Teoricamente, la lista di 27 ministri, due vicepremier, sei sottosegretari del nuovo governo ha bisogno della maggioranza semplice di 91 voti per ottenere la fiducia. Ma un gruppo di 42 deputati di Tripoli ha formalmente chiesto di rinviare la sessione perché, a loro dire, bisogna votare una modifica costituzionale che richiede un quorum di 120 voti. La stampa libica ipotizza il cambiamento di alcuni nomi nella compagine governativa, in particolare quelli indicati per i dicasteri più importanti come il ministero degli Esteri, che nella lista del premier (trapelata sui media libici) dovrebbe essere affidato a una donna: Lamia Fathi Abusedra di Bengasi, dunque dell’est, ma membro del Partito Al Watan affiliato all’islamista libico Abdelhakim Belhaj, ex comandante del Gruppo islamico libico combattente. (Lit)