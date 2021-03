Polonia: le donne scendono di nuovo in piazza a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne polacche sono scese di nuovo in piazza per protestare. Secondo l'agenzia di stampa "Pap", a Varsavia si sono radunate manifestanti richiamati dall'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (sciopero generale delle donne polacche). Dalle ore 16 è bloccata la rotonda Czterdziestolatka. Slogan della dimostrazione è "Una giornata delle donne senza compromessi". La manifestazione avrebbe dovuto avvenire presso la rotonda Dmowskiego ma la presenza delle forze dell'ordine ha indotto gli organizzatori a dirottarla nei pressi della Stazione centrale di Varsavia. I manifestanti esibiscono bandiere arcobaleno, loghi dell'associazione Strajk Kobiet, ma anche bandane verdi che richiamano le proteste pro-aborto in Argentina. La polizia ha informato che l'assembramento è illegale e invita i presenti a disperdersi. (Vap)