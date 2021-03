Congo-Kinshasa: Cpi chiede a Fondo fiduciario di risarcire vittime ex signore della guerra Ntaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della Corte penale internazionale (Cpi) hanno incoraggiato il Fondo fiduciario per le vittime a risarcire con 30 milioni di dollari le vittime dirette ed indirette dei crimini per i quali è stato condannato l'ex signore della guerra della Repubblica democratica del Congo Bosco Ntaganda, noto come "Terminator". "Alla luce dei crimini per i quali Ntaganda è stato condannato, le vittime ammissibili includono: vittime dirette e indirette degli attacchi, di crimini contro bambini soldato, di stupro e di schiavitù sessuale e di bambini nati da stupro e schiavitù sessuale", ha stabilito la corte nell'illustrare il risarcimento collettivo sollecitato. Nella dichiarazione finale, i giudici hanno anche ritenuto Ntaganda indigente ai fini delle riparazioni, chiedendo per questo al Fondo fiduciario per le vittime "di integrare i premi di riparazione per quanto possibile nell'ambito delle sue risorse disponibili e di impegnarsi in ulteriori sforzi di raccolta fondi, se necessario, per completare la totalità del premio". Ntaganda è stato condannato dalla Corte penale internazionale nel 2019 per 18 capi di imputazione di vari crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nel 2002-2003 nella provincia dell'Ituri, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Ex vice capo di stato maggiore e comandante delle operazioni della Forza per la liberazione del Congo (Fplc), Ntaganda è stato condannato a 30 anni di reclusione m ha impugnato la sentenza. Secondo l'Icc, le sentenze su questi ricorsi saranno pronunciate "a tempo debito". (Res)