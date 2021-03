Usa: Covid, persone vaccinate potranno abbassare le precauzioni contro il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che hanno completato il percorso di vaccinazione contro il Covid-19 potranno abbassare il livello delle precauzioni in certe situazioni, togliendo ad esempio la mascherina in luoghi chiusi alla presenza di persone a basso rischio o già vaccinate. Lo indicano le nuove linee guida dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, pubblicate oggi. Il documento si basa su “evidenze che suggeriscono che le persone vaccinate hanno meno probabilità di contrarre un’infezione sintomatica e di trasmettere il virus ad altri”. Le linee guida si rivolgono solo al 10 per cento dei cittadini Usa che hanno già ricevuto due dosi di vaccino (una nel caso del siero sviluppato da Johnson & Johnson). “Se i nonni sono stati vaccinati, possono visitare loro figlia e la sua famiglia anche se queste non sono state vaccinate. A patto che la figlia e gli altri membri della famiglia non siano soggetti a rischio”, ha spiegato in conferenza stampa il direttore dei Cdc, Rochelle Walenski. In linea di massima, tuttavia, una persona pienamente vaccinata dovrebbe continuare a mantenere le precauzioni standard e il distanziamento sociale in pubblico. (segue) (Nys)