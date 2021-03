Usa: Covid, persone vaccinate potranno abbassare le precauzioni contro il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, in luoghi privati potrà togliere la mascherina e ridurre il distanziamento se in presenza di altre persone vaccinate. Inoltre, potrà astenersi da quarantena e test obbligatori a seguito di un’esposizione al Covid-19 qualora non presenti sintomi. L’agenzia federale non prevede invece modifiche alle linee guide sugli spostamenti, poiché la maggior parte dei cittadini degli Stati Uniti non si è ancora vaccinata. “Ci sono ancora ridotti rischi che persone vaccinati possano essere contagiate con sintomi lievi o nulli e, potenzialmente, trasmettere il virus ad altri che non sono vaccinati”, ha ricordato il direttore dei Cdc. “L’azione di oggi rappresenta un primo, importante passo. Non è la nostra tappa finale. Se più persone si vaccineranno, i livelli di contagio Covid caleranno nelle comunità e torneremo ad aggiornare le nostre raccomandazioni al pubblico”, ha aggiunto Walenski. (Nys)