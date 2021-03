I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: von der Leyen, altri Paesi Ue come l'Italia potrebbero bloccare export vaccini - Altri Paesi membri dell’Unione europea potrebbero bloccare le esportazioni di vaccini contro il Covid-19 come ha fatto l’Italia con le forniture destinate all’Australia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al settimanale “Wirtschaftswoche”. "Non è stato un caso isolato", ha spiegato von der Leyen. L’Italia, come rivelato la scorsa settimana, ha bloccato il divieto di esportazione di 250 mila dosi di vaccino motivando tale decisione a causa dell’assenza di urgenza in Australia. (segue) (Res)