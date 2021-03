I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Parigi accoglierà il Forum Generazione uguaglianza dell'Onu a fine giugno - Parigi accoglierà a fine giugno il "Forum Generazione uguaglianza" dell'Onu, dedicato alla parità di genere. Lo hanno annunciato con un comunicato congiunto il presidente francese Emmanuel Macron e Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttrice esecutiva dell'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. "Riuniremo gli Stati, le organizzazioni internazionali, la società civile, la gioventù, il settore privato e gli attivisti di tutto il mondo per prendere insieme una serie di impegni concreti, ambiziosi e duraturi", si legge nel comunicato. "La pandemia mondiale di Covid-19 ha soprattutto aggravato le diseguaglianze, colpendo in modo disproporzionato le donne che sono state in prima linea nella lotta contro la pandemia", affermano Macron e Mlambo-Ngcuka. L'evento era inizialmente previsto per la scorsa estate, ma è stato in seguito annullato a causa della crisi del coronavirus. (segue) (Res)