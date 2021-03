I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Elisabetta e Filippo non sono causa "timori" su colore pelle Archie - Non sarebbero stati la regina Elisabetta o il principe Filippo a fare dei commenti su "quanto scura" sarebbe stata la pelle di Archie, l'allora non ancora nato figlio del principe Harry e da Meghan Markle. Ad affermarlo Oprah Winfrey, che ha rivelato in una parte dell'intervista non andata in onda della coppia. Winfrey spiega che il principe Harry ha insistito affinché lei specificasse che non si trattava né della monarca né del suo consorte, ma Harry ha anche aggiunto come la regina fosse diventata "improvvisamente irreperibile" lo scorso gennaio, poco prima che la coppia annunciasse il proprio passo indietro dalla famiglia reale britannica. Harry ha poi definito la stampa britannica come "irrimediabilmente corrotta, razzista o prevenuta", e questo è stato uno dei principali motivi che lo ha spinto ad abbandonare il Paese lo scorso anno. (segue) (Res)