I fatti del giorno – Europa (5)

- Bielorussia-Usa: Tikhanovskaja, spero di incontrare presto Biden - L’esponente dell’opposizione della Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaja, intende visitare gli Stati Uniti e incontrare il presidente Joe Biden. Lo ha annunciato la stessa Tikhanovskaja in una conferenza stampa a Ginevra. "Siamo in contatto con Washington, comunichiamo e abbiamo sentito un messaggio forte da Joe Biden dopo la sua elezione", ha detto l’esponente politica bielorussa. "Gli Stati Uniti stanno già prestando attenzione alla Bielorussia", ha detto Tikhanovskaja, aggiungendo che questo Paese "sostiene il movimento della Bielorussia verso la democrazia" e "sta già partecipando in una certa misura alla risoluzione della crisi". La politica bielorussa ha riferito della sua precedente conversazione con l'ambasciatore Usa in Bielorussia. Secondo l'ex candidata alla presidenza, c'è speranza di "organizzare una visita a Washington, anche se la pandemia di Covid-19 è un problema". Non ha indicato le possibili date del viaggio all'estero, sottolineando allo stesso tempo che durante tale visita "spera di incontrare il presidente". (Res)