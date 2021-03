I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Fs, a Roma Termini treno sanitario e hub vaccinale, "insieme per la ripartenza" - Il treno sanitario equipaggiato per la cura e il trasporto dei pazienti durante emergenze o calamità e il polo delle vaccinazioni per contrastare la diffusione del Covid-19 nel centro ferroviario di Roma Termini. Questi i due importanti progetti con cui il gruppo Fs Italiane, in collaborazione con dipartimento della Protezione civile, Regione Lazio, Croce rossa italiana e Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), vuole contribuire alla ripartenza del Paese. Le novità sono state illustrate oggi a Roma Termini dall'amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, Gianfranco Battisti. All'evento "insieme per la ripartenza del Paese", hanno partecipato anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il capo del dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca. Il treno sanitario è un progetto nato dalla collaborazione fra il gruppo Fs Italiane, il dipartimento della Protezione civile e l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il convoglio è dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali. "Oggi è un giorno importante - ha detto l'ad di Fs Gianfranco Battisti - perché presentiamo tre iniziative importanti assieme a due grandi istituzioni del Paese: la protezione civile e la Croce rossa", collaborando anche con "la Regione Lazio, la Regione Lombardia e il ministero della Salute". Il centro vaccinale di fronte alla stazione Termini di Roma "permetterà di vaccinare 1.500 persone al giorno: è solo il primo, ci saranno altri 11 hub in tutte le stazioni del Paese per contribuire alle vaccinazioni". Ferrovie dello Stato si "è contraddistinta per molte iniziative durante la pandemia. Non c'è dubbio che il mondo dei trasporti sia al centro della crisi non solo sanitaria, ma anche economica e noi siamo dentro come lo è dentro il mondo del turismo. Da subito ci siamo attivati per dare una mano, abbiamo garantito durante il periodo di lockdown il trasporto di 5 milioni di tonnellate merci, abbiamo trasportato soprattutto medicinali e generi alimentari - ha aggiunto Battisti -. Abbiamo riconvertito un nostro stabilimento di Bologna e abbiamo prodotto 15 milioni di mascherine e oggi doneremo 2 milioni di mascherine alla Croce Rossa e Protezione civile". Il treno sanitario, invece, "può trasportare in 8 carrozze fino a 21 malati, non necessariamente legati al tema Covid ma può essere usato per diverse emergenza. Può circolare in tutta Europa, non c'è un altro esempio come questo". Infine, Battisti ha presentato una una terza iniziativa: un treno Covid free per le destinazioni turistiche in estate. Questo il progetto che il gruppo Fs Italiane realizzerà ad aprile. "Vogliamo realizzare un treno Covid free, che andrà inizialmente a Roma e Milano è in collaborazione con la Croce Rossa faremo i test prima di salire a bordo sia al personale, ma soprattutto ai passeggeri - ha spiegato Battisti - Roma e Milano inizialmente solo perché è la fase di test: implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate e questa sarà una occasione straordinaria che permette di arrivare a destinazioni, come Venezia e Firenze, in assoluta sicurezza sanitaria", ha concluso Battisti. Il treno sanitario presentato oggi può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d'Italia o all'estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un'integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come posto medico avanzato. Roma Termini, invece, è il primo centro ferroviario italiano in cui, grazie alla collaborazione fra Regione Lazio, Croce Rossa Italiana e gruppo Fs Italiane, sarà possibile effettuare le vaccinazioni, secondo quanto previsto dal piano strategico nazionale per la vaccinazione. La struttura, allestita in un'area del gruppo Fs Italiane in piazza dei Cinquecento, è dotata di 21 postazioni vaccinali, di cui due dedicate alle persone con disabilità. A pieno regime sono previste 1.500 vaccinazioni al giorno. "Siamo qui per la partenza simbolica di questo treno che sarà un esempio, un modello importante di un Servizio sanitario nazionale che va dove ce n'è bisogno - ha detto il ministro Speranza -. L'unica chiave per vincere questa battaglia contro il Covid è l'unità. Non basta un'ordinanza, non basta un Dpcm. C'è bisogno dell'impegno di ognuno di noi e dello sforzo di ciascun cittadino - ha aggiunto Speranza -. I comportamenti individuali sono e restano la chiave più importante per piegare la curva e far ripartire il nostro Paese". Speranza ha sottolineato che "21 posti letto di terapia intensiva-sub intensiva ci mettono in condizioni di rafforzare un territorio dove c'è una difficoltà. Questa è una idea di prossimità, di un Servizio sanitario nazionale che va dove c'è un problema. Abbiamo davanti settimane difficili, ma ora abbiamo più strumenti, abbiamo molte più dosi di vaccino anti Covid in arrivo e cercheremo di avere sempre più luoghi in Italia dove ci si potrà vaccinare. Credo che questa, insieme all'unità sia la chiave che abbiamo per combattere il virus. Lavoriamo insieme per portare il Paese il più presto possibile fuori da questa emergenza", ha concluso Speranza. Inoltre Fs Italiane sottolinea che "è costantemente impegnata, fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, per assicurare la mobilità e tutelare la salute delle persone: ha riconvertito lo stabilimento Onae Rfi di Bologna che da luglio 2020 a oggi ha prodotto oltre 13 milioni di mascherine protettive, ha riservato viaggi gratuiti a medici e infermieri reclutati dalla Protezione Civile per l'emergenza Covid-19, ha continuato a garantire, durante i mesi del lockdown, la filiera degli approvvigionamenti, trasportando oltre 5 milioni di tonnellate di merci". Infine, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, ha tenuto a ribadire che "la Protezione civile oggi è qui insieme alla Croce Rossa. Grazie alle associazioni di volontariato nazionale, alla parte sanitaria delle regioni. Questo treno è uno strumento che sarà, dico purtroppo vista la situazione, certamente utile per l'emergenza di oggi e del futuro. La dimostrazione della sinergia tra il pubblico e il privato statale e delle esperienze che abbiamo fatto in questi anni terribili - ha spiegato Curcio -. Credo che possiamo essere orgogliosi di quello che tutti stiamo facendo".