I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Togo: iniziativa Covax, consegnate prime 156 mila dosi di vaccini AstraZeneca - Il Togo ha ricevuto il suo primo lotto di 156 mila dosi di vaccini AstraZeneca contro il Covid-19, grazie all'iniziativa Covax lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a beneficio dei Paesi più poveri. Secondo quanto riferito alla stampa dal ministro della Salute, Mustapha Mijiyawa, presente in aeroporto per ricevere la prima consegna, la campagna di vaccinazione dovrebbe iniziare giovedì o venerdì ed entro giugno il Paese dovrebbe ricevere 600 mila vaccini. L'iniziativa Covax ha come obiettivo globale di distribuire 2 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19, fra cui 1,3 miliardi di dosi a 92 Paesi a reddito basso e medio, entro il 2021 e 14,5 milioni di siringhe a più di 30 Paesi. (segue) (Res)