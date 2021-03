I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: morto un altro manifestante nelle proteste pro-Sonko - Un altro manifestante è morto in Senegal durante le proteste a sostegno del leader di opposizione Ousmane Sonko, arrestato la scorsa settimana e posto oggi in libertà vigilata dopo essere stato incriminato per stupro. Lo riferisce il sito "Lsi Africa", secondo cui il ragazzo sarebbe rimasto colpito a morte da un proiettile sparato dalle forze dell'ordine, che in questi giorni sono più volte intervenute con forza per reprimere le proteste scoppiate in tutto il Paese contro l'arresto di Sonko. In un video circolato sulla rete si vede il ragazzo a terra ferito ed esanime. Sonko, leader del partito Pastef-Les Patriotes, è stato incriminato oggi da un tribunale di Dakar nel caso che lo vede coinvolto con l'accusa di aver molestato sessualmente una ragazza di 20 anni. Mercoledì scorso l'oppositore era stato accusato per disturbo dell'ordine pubblico mentre si recava ad un'udienza in tribunale e il suo arresto aveva scatenato numerose proteste intervallate da violenze e saccheggi a Dakar e in altre città del Senegal. Prima di oggi almeno cinque persone erano morte nelle proteste (sei con la vittima odierna). (segue) (Res)