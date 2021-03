I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea equatoriale: governo Spagna invierà carico aiuti umanitari dopo esplosione in base militare - Il governo spagnolo invierà un carico di aiuti umanitari alla Guinea equatoriale dopo una serie di esplosioni avvenute nel deposito di dinamite ed esplosivi di una caserma militare a Bata, la città più popolosa del Paese africano. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya in un'intervista televisiva a "Telemadrid", aggiungendo di aver trasmesso all'omologo Simeóin Oyono Esono, "il dolore del governo per le almeno 20 vittime e 500 feriti provocati dall'esplosione". (segue) (Res)