I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Costa d’Avorio: premier Bakayoko malato, presidente Ouattara assegna l’interim a Patrick Achi - Il presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha trasferito le funzioni di capo del governo e ministro della Difesa del premier Hamed Bakayoko rispettivamente al ministro di Stato, Patrick Achi, e al ministro degli Affari presidenziali, Tené Birahima Ouattara. Lo rende noto la presidenza in un comunicato. La decisione è stata annunciata dopo la notizia che il primo ministro Bakayoko è stato ricoverato in un ospedale di Berlino in seguito all’aggravamento del suo stato di salute. Trasferito giovedì scorso da Abidjan a Parigi, dov'è stato ricoverato all'ospedale statunitense, secondo fonti di "Jeune Afrique" il premier è stato nuovamente trasportato in Germania sabato mattina, 6 marzo. Nessuna comunicazione ufficiale era stata fatta sui motivi del viaggio in Francia, dove Bakayoko è arrivato a bordo di un volo presidenziale, ma secondo fonti del suo entourage il premier sarebbe molto affaticato da diverse settimane al punto da non apparire in pubblico ormai dal 10 febbraio. A gennaio il capo del governo ivoriano era già stato in visita a Parigi per sottoporsi a delle analisi dopo aver contratto il Covid-19 lo scorso anno. (segue) (Res)