I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: opposizione presenta venerdì proposta riforma commissione elettorale - La coalizione di opposizione "Lamuka" della Repubblica democratica del Congo (Rdc) presenterà questo venerdì in parlamento una proposta di revisione della legge sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione elettorale indipendente. Lo riferiscono in un comunicato della stessa coalizione il leader di opposizione ed ex candidato alle presidenziali, Martin Fayulu, e il collega Adolphe Muzito. La richiesta di riforma della commissione elettorale è una rivendicazione storica della coalizione Lamuka, il cui leader Fayulu si proclama "presidente eletto" del Paese dopo le elezioni presidenziali tenute nel 2018 e delle quali non ha mai riconosciuto l'esito. In particolare, la richiesta delle opposizioni è stata presentata al presidente Felix Tshisekedi in seguito alla sentenza emessa a giugno del 2019 dalla Corte costituzionale, che ha invalidato l'elezione di oltre 30 deputati, di cui 23 di opposizione, alle elezioni legislative, svoltesi contestualmente a quelle presidenziali. I Lamuka hanno chiesto al capo dello Stato, "nel suo ruolo di presidente e garante del regolare funzionamento delle istituzioni della Repubblica", di procedere "al più presto alla ristrutturazione e la rivitalizzazione della Corte costituzionale e della Commissione elettorale nazionale indipendente". In questo senso si chiedeva a Tshisekedi di organizzare una valutazione del registro elettorale, soprattutto nella sua parte sulla pubblicazione dei risultati provvisori e finali, da parte di esperti indipendenti e internazionali, alla presenza di testimoni del partito, politici, osservatori, giornalisti. (Res)