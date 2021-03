I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Esteri greco Dendias a colloquio con inviato Onu Kubis - Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, durante la sua visita di oggi in Egitto, ha avuto un colloquio telefonico con l'inviato speciale dell'Onu per la Libia Jan Kubis. Lo ha fatto sapere lo stesso Dendias scrivendo sul suo profilo Twitter. Durante la sua missione di oggi al Cairo, Dendias ha incontrato il ministro degli Esteri egiziano Shameh Shoukry per discutere "sui rapporti caldi e poliedrici" tra Grecia ed Egitto e per rivalutare gli sviluppi del recente forum dell'Amicizia tenutosi ad Atene "e del suo impatto positivo per l'avanzamento della cooperazione e della stabilità regionale". Il ministro degli Esteri greco ha inoltre incontrato nella capitale egiziana il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit. Inoltre secondo una nota della diplomazia del Cairo, Shoukry, elogiando la solidità delle relazioni bilaterali e dell’amicizia tra i due Paesi, ha confermato l’interesse dell’Egitto a velocizzare il flusso di investimenti greci in Egitto, come anche a rimuovere gli ostacoli che le compagnie greche affrontano nel Paese nordafricano. I due hanno inoltre discusso di come potenziare la cooperazione nell’ambito del turismo. Il capo della diplomazia del Cairo ha espresso l’aspirazione del suo Paese ad “accelerare il lancio della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’energia”. Oltre ai legami bilaterali e alla cooperazione, le parti hanno discusso di varie questioni regionali. Entrambi i ministri hanno espresso soddisfazione per il livello della consultazione politica tra i due Paesi rispetto alle questioni regionali pendenti. La nota non fa esplicitamente cenno alle Zone economiche esclusive dei due Paesi, né al Mediterraneo orientale o alla Libia. (segue) (Res)