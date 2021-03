I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 8 marzo: Tunisia, parità di genere lontana nonostante leggi all'avanguardia - La Tunisia è ancora considerata in Occidente all’avanguardia tra i paesi arabi in termini di diritti delle donne, ciononostante - all'8 marzo 2021 - l’uguaglianza con gli uomini nel Paese culla della primavera araba è ancora lontana. L'adozione nel 1956 del Codice sullo status personale garantì alle donne un valore importante nella società tunisina, nell’intento di stabilire la parità di genere in diverse aree. Le donne in Tunisia sono ampiamente coinvolte nello sviluppo del Paese e rappresentano, peraltro, un importante bacino elettorale: l’ex presidente Beji Caid Essebsi, campione del fronte laico nazionale, venne eletto nel 2014 grazie soprattutto al voto femminile. Una donna, l’avvocato e politico Abir Moussi, guida il partito attualmente in testa nei sondaggi elettorali, il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica che si ispira al passato regime di Ben Ali). Le donne, in altre parole, hanno svolto e continuano svolgere un ruolo centrale nella fase di transizione post-rivoluzione del 2011. In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, “Agenzia Nova” ha parlato con diverse attiviste tunisine per fare il punto della situazione dei diritti delle donne. Bochra Belhaj Hmida, avvocato, politica e attivista femminista, ha detto ad “Agenzia Nova” che non si può negare tutto ciò che le donne tunisine hanno realizzato dal 1956 (la data dell'indipendenza della Tunisia e dell'adozione del Codice dello status personale) fino ad oggi. "Ci sono riforme che sono state intraprese negli ultimi 65 anni a beneficio delle donne tunisine, ma non si può negare che la distinzione tra uomini e donne esiste ancora oggi", aggiunge Belhaj Hmida, eletta “politica dell’anno” dai giornalisti tunisini nel 2018. Dal punto di vista economico, l’attivista tunisina afferma che "il livello di partecipazione economica delle donne in Tunisia è sproporzionato rispetto a ciò che hanno raggiunto le donne tunisine. La 147esima posizione in classifica è un indicatore negativo e solleva molte preoccupazioni che lo Stato è obbligato ad affrontare alla radice". Belhaj Hmida ha poi aggiunto: "Oggi stiamo parlando dei diritti delle donne, della legge 56, della legge contro la violenza di genere e di altre leggi che sostengono le donne, ma la verità è che la legge non viene applicata". (segue) (Res)