I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Egitto e Francia conducono esercitazioni navali nel Mar Rosso - Unità navali dell'Egitto e della Francia hanno dato il via a esercitazioni militari nella Zona economica esclusiva (Zee) del paese nordafricano nel Mar Rosso. Lo ha annunciato Tamer el Rifae, portavoce delle Forze armate egiziane, in un comunicato. Le esercitazioni hanno visto la partecipazione della fregata egiziana classe Oliver Hazard Perry "Sharm el Sheik" e della corvetta Gowind "Abu Qir," a fianco della portaelicotteri classe Mistral "Tonnere" e della fregata "leggera" classe La Fayette class "Surcouf". Le esercitazioni si sono svolte nell'ambito di una visita delle due navi da guerra francesi nel porto marittimo di Safaga. Le esercitazioni includevano diverse attività come atterraggi di elicotteri sul ponte delle unità navali. (Res)