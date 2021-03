© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: covid, "patto" dei governatori per chiedere a governo nuove strette e più vaccini- I governatori di 21 dei 27 stati del Brasile incontrano oggi il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, per decidere della strategia di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. Una riunione cui partecipano anche rappresentanti dell'istituto di ricerca Fiocruz (Fundacao Oswaldo Cruz), convocata a fronte di nuovi allarmi sugli indici di contagio (soprattutto con l'affermarsi delle nuove varianti) e di pressione sulle strutture ospedaliere. Nella giornata di domenica, i governatori hanno dato vita a un coordinamento per chiedere al governo federale del presidente Jair Bolsonaro di promuovere maggiori restrizioni alle attività e imprimere una spinta alla campagna vaccinale. Un "patto nazionale" coordinato dal governatore di Piaui, Wellington Dias, per chiedere meno dispersione nelle decisioni. "Non serve a nulla che il mio stato faccia e l'altro no", ha detto l'esponente del Partito dei lavoratori (Pt) intervistato da "Globo News". (segue) (Res)