I fatti del giorno - America latina (4)

- Bolivia: exit poll amministrative, ex presidente ad interim Anez sconfitta nel suo feudo - Gli exit poll e i primi risultati parziali delle elezioni amministrative tenute questa domenica in Bolivia indicano che l'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, non raggiungerebbe i voti sufficienti a partecipare al ballottaggio per la corsa alla poltrona di governatore della regione del Beni. Anez sarebbe solo terza dietro al candidato moderato del movimento locale "Tercer sistema" (Mts), Alejandro Unzieta, ampiamente in testa in entrambi i rilevamenti, e a quello del Movimento per il socialismo (Mas-Ipsp), Alex Ferrier. Il risultato degli scrutini indica che Anez non è riuscita a capitalizzare neanche a livello locale e nel suo stesso feudo elettorale la visibilità ottenuta da un anno alla guida del governo nazionale. L'elettorato moderato e conservatore del Beni, una delle regioni insieme a quella di Pando e Santa Cruz tradizionalmente ostili al Mas, ha castigato l'operato dell'ex presidente ad interim, la cui immagine è inoltre fortemente compromessa da diverse inchieste per presunta corruzione e violazioni ai diritti umani. Le tendenze di voto sembrano indicare che i consensi per Anez si sono riversati sull'altro candidato, che rappresenta un'alternativa al partito oggi al governo. (segue) (Res)