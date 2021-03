I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: Covid, in arrivo mercoledì quinto lotto del vaccino Pfizer - L’Ecuador riceverà mercoledì 10 marzo il quinto lotto da 73.710 dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer. Il quarto lotto, da 31.590 dosi, era arrivato del paese lo scorso 3 marzo. I vaccini verranno destinati alla prima fase della campagna vaccinale, iniziata a gennaio, che include personale sanitario, polizia, docenti, popolazione vulnerabile, persone della terza età per un totale di circa due milioni di persone. Non è ancora stata definita la data di arrivo delle prime 84.000 dosi del meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Ecuador ha contrattato l’acquisto di 20 milioni di dosi, di cui sei milioni da Pfizer, cinque milioni da AstraZeneca, sette milioni dall’iniziativa Covax e due milioni dalla cinese Sinovac. (Res)