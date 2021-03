India: elezioni Assam, sondaggio prevede vittoria schieramento guidato da Bjp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio dell’istituto C-Voter per la rete televisiva “Times Now” prevede una vittoria di misura dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) nello Stato indiano dell’Assam, che si appresta a votare in tre fasi per il rinnovo della sua assemblea legislativa: il 26 marzo, il primo aprile e il 6 aprile. L’assemblea assamese conta 126 seggi e l’Nda, guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp), dovrebbe ottenerne 67, contro i 57 dell’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc). Attualmente il Bjp ha la maggioranza relativa (60) e governa con l’Asom Gana Parishad (Agp). Il Congresso e il Fronte democratico unito di tutta l’India (Aiudf) sono alleati all’opposizione con 19 e 14 seggi rispettivamente. A loro si aggiunge il Fronte popolare Bodoland (Bpf) con undici. Sono in programma elezioni anche negli Stati del Tamil Nadu, del Kerala e del Bengala Occidentale e nel Territorio dell’Unione di Pondicherry (dal 6 al 29 aprile) e in tutti i casi lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. (segue) (Inn)