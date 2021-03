Kosovo: Kurti (Vetevendosje), formeremo nuove istituzioni il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove istituzioni in Kosovo devono essere formate il prima possibile. È quanto affermato dal leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, al termine di un incontro avvenuto ieri con la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani. "Da parte nostra, posso garantire che si farà tutto il prima possibile", ha detto Kurti, il cui partito insieme all'iniziativa politica di Osmani ha vinto le elezioni parlamentari dello scorso 14 febbraio. "Le uniche limitazioni sono quelle relative agli aspetti procedurali", ha detto anche Kurti citato da diversi media kosovari. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi, il Parlamento dovrebbe votare la fiducia al nuovo governo guidato da Kurti il prossimo 25 marzo. Il portavoce di Vetevendosje Perparim Kryeziu non ha commentato le possibili date per il voto sul nuovo governo ma ha affermato l'invito a prendere parte alla coalizione sarà esteso solo ad alcuni parlamentari che rappresentano le minoranze ma non quella serba. Vetevendosje ha già ricevuto il sostegno di due di questi parlamentari, Elbert Krasniqi ed Emilia Rexhepi, mentre altri due del Partito democratico turco potrebbero votare la fiducia al governo Kurti. (segue) (Alt)