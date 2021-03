Repubblica Ceca: ministro Esteri a favore di passaporti vaccinali a livello Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca preferisce passaporti vaccinali a livello europeo invece che nazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Petricek ha espresso un parere positivo verso l'ipotesi di un passaporto per coloro che sono già stati vaccinati contro il coronavirus la scorsa settimana, dopo un incontro con gli omologhi di Austria, Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Oggi il ministro ribadisce il concetto, aggiungendo però di preferire una soluzione condivisa a livello di Unione europea. In assenza di una soluzione europea, il capo della diplomazia di Praga non esclude però che il suo Paese possa "negoziare con i Paesi vicini all'interno della regione". Petricek reputa che in ogni caso si debba scongiurare una discriminazione verso coloro che non si sono ancora vaccinati. (Vap)