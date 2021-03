Speciale scuola: Floridia, no a chiusure generalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, del Movimento cinque stelle, afferma: "Mite non è arrendevole. Mite è carattere maturo. Disposto a pazienza - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ma è anche vero che la pazienza ha un limite e resta energica la nostra contrarietà alla chiusura delle scuole nelle zone che non sono rosse". Floridia aggiunge: "Il variare del virus ha spinto gli esperti a raccomandare la chiusura di tutte le scuole nelle zone rosse e, anche se a fatica, lo dobbiamo accettare, ma non possiamo accettare che i presidenti di Regione abusino della facoltà che gli viene data di chiudere le scuole anche in altre aree che dovessero essere particolarmente a rischio. Devono limitarsi a casi estremi. La salute dei nostri giovani non consiste solo nel proteggerli dal virus, ma la loro salute consiste anche nel loro benessere psicofisico e nella possibilità di sviluppare, in modo sano, la sfera relazionale". La sottosegretaria all'Istruzione, poi, prosegue: "Gli hikikomori sono sempre più numerosi, numerosi sono anche i ragazzi che cominciano a manifestare disturbi alimentari, dell'apprendimento e del comportamento. E le misure vanno assunte con responsabilità e nella totale comprensione delle conseguenze che portano con sé". (Rin)