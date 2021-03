Speciale scuola: assessore di Milano Galimberti, ordinanza regionale penalizza bambini e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza regionale che ha posto la Lombardia in zona arancione rafforzato secondo l'assessore a Istruzione ed Educazione del Comune di Milano Laura Galimberti "penalizza bambini e ragazzi". Sottolineando che l'ordinanza "permette la chiusura delle scuole, ma non di altre attività, come per la zona rossa", Galimberti auspica che "possa limitare la pandemia, i morti e la pressione sugli ospedali. Ma oggi penalizza bambini e ragazzi, che vedono compromesso il loro futuro". "Ho già detto che faticheremo a rimarginare le ferite di tristezza e rabbia e apatia che già sono aperte. Ho anche già detto che forse è stato sottovalutato l'impatto della scuola sulla vita delle famiglie e sul loro lavoro; sul mondo produttivo, dei servizi e delle attività pubbliche", osserva ancora Galimberti. (Rem)