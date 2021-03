© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al personale sanitario del Lazio, ad oggi i vaccini anti Covid sono stati somministrati a 170 mila persone della categoria over 80; 50 mila del personale scolastico docente e non docente; 22 mila del personale delle forze dell'ordine e 5 mila per la categoria delle persone fragili. Si legge sul portale Salute Lazio. Nella regione è stata superata soglia 500 mila vaccinati. (Rer)