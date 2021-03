Ama, Lupo (M5S): l’azione politica della Raggi consegue risultati concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quante volte ci siamo lamentati della pulizia della città di Roma? Tantissime volte e soprattutto tutti i cittadini e non. Eppure nessuno ha mai avuto il coraggio di mettere le mani dentro i bilanci e trovare il marcio. Un sincero plauso alla sindaca Raggi che ha portato allo scoperto ben 250 milioni di ammanco di Ama". Lo afferma in una nota Giulia Lupo, senatrice del Movimento 5 stelle. "Tutti a sbraitare per anni, mentre il Movimento 5 stelle in Campidoglio lavora per districare un malaffare decennale. Ora si può parlare per davvero di rilancio dell’azienda Ama, di nuove assunzioni ma soprattutto di un piano industriale che porterà maggiore pulizia e ciclo dei rifiuti avanzato per la Capitale d’Italia. Questa la differenza tra chi fa solo slogan e una sindaca come Virginia Raggi che lavora per davvero e porta risultati concreti".(Com)