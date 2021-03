Puglia: Maurodinoia, va riqualificata la strada regionale 8 Talsano-Avetrana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurodinoia ha spiegato: "Appena si sarà concluso questo percorso burocratico, come Regione Puglia saremo immediatamente impegnati a riprogrammare le risorse per assicurare l'intervento, in quanto con delibera di giunta regionale 1603 del 17 settembre dello scorso anno, la Regione, in piena pandemia, ha momentaneamente utilizzato quei fondi per gli "Aiuti agli investimenti delle imprese". Infine l'assessore regionale ha concluso: "Viste le sollecitazioni e le preoccupazioni del Prefetto di Taranto, dei movimenti e dei sindacati, dei rappresentanti istituzionali e dei colleghi consiglieri regionali del territorio, garantire il mio massimo impegno per trasferire le risorse precedentemente previste al fine di completare una infrastruttura di fondamentale importanza non solo per i pugliesi ma anche e specialmente, per favorire ulteriormente il turismo nella nostra regione". (Ren)