Covid: comitato “A scuola”, recenti ordinanze hanno sacrificato per l'ennesima volta i ragazzi e le famiglie - Video

- "In occasione della festa della donna e delle recenti ordinanze che, da un giorno all'altro, hanno sacrificato per l'ennesima volta i ragazzi e la scuola in presenza, senza considerazione alcuna per le famiglie, per le istituzioni scolastiche e per il danno arrecato ai nostri figli dovuto all'utilizzo prolungato della dad, desideriamo far sentire il nostro No". Con questo messaggio genitori e insegnanti del comitato "A scuola!" si sono dati appuntamento oggi davanti a Palazzo Marino a Milano.(Video: Agenzia Nova) (Rem)