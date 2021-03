Sicilia: presentato progetto rete regionale per la cura dell'endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Rete regionale per la cura dell'endometriosi, un progetto di sensibilizzazione rivolto alle ragazze delle scuole e l'istituzione dell'Osservatorio e del registro collegato alla patologia per monitorarne l'andamento. Diventa realtà la legge siciliana 28/2019 e stamane - in occasione della Festa della donna e anticipando di un giorno (9 marzo) la Giornata siciliana per l'endometriosi, istituita proprio dalla norma varata dall'Ars - è stata presentata l'organizzazione che da subito seguirà le pazienti che necessitano di cure e assistenza". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana. L'apertura si è tenuta nella sala conferenze del Palaregione di Catania, infatti, gli assessori alla Salute Ruggero Razza e all'Istruzione Roberto Lagalla hanno illustrato i tanti aspetti della normativa che spaziano dalle competenze di natura sanitaria alle azioni di educazione alla salute. In particolare, la Rete prevede da subito due centri hub individuati presso gli ospedali Garibaldi di Catania e Civico di Palermo, a cui saranno poi collegati ambulatori ed altri centri di tutto il territorio siciliano. (segue) (Ren)